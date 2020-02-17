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Tesla получила более полумиллиона заказов на электрический пикап Cybertruck (фото)

Tesla получила более полумиллиона заказов на электрический пикап Cybertruck (фото)

Компания Tesla Motors получила более 522 тыс. предварительных заказов на еще не запущенный в серию электрический пикап Cybertruck.

Об этом сообщается на форуме Cybertruckownersclub, посетители которого отслеживают таблицу бронирования модели.

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Напомним, прототип электрического пикапа Tesla Cybertruck дебютировал 22 ноября. Уже через неделю глава «Теслы» Илон Маск написал в своем твиттере, что компания получила более 250 тыс. заявок на покупку новинки, выпуск которой начнется только в 2021 году.


Фото: Tesla Motors

Маск отметил, что наибольшей популярностью пользуются версии с двумя и тремя двигателями, тогда как на базовую одномоторную версию поступило меньше всего заказов. «Младшая» версия пикапа с одним агрегатом сможет разгоняться до «сотни» за 6,5 с, тогда как топовый трехмоторный вариант Tri Motor набирает 100 км/ч за 2,9 секунды.


Фото: Tesla Motors

Заявленный запас хода без подзарядки в зависимости от модификации варьируется от 400 до 800 километров. Кузов Tesla Cybertruck выполнен из высокопрочной стали, которую применяют в конструкции космических ракет компании SpaceX.


Фото: Tesla Motors

По словам Илона Маска, этому материалу не страшны удары кувалдой и выстрелы из огнестрельного оружия. Tesla Cybertruck будет конкурировать с новым электрическим пикапом GMC, специально для которого возродят название Hummer. Кроме того, подобные автомобили разрабатывают и другие компании, например американский стартап Nikola.

По материалам autonews.ua
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