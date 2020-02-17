"Метинвест" Ахметова заплатил 10 миллионов штрафа за экологический ущерб

Горно-металлургическая группа “Метинвест” заплатила 10 миллионов гривен компенсации за экологический ущерб, которые были начислены после проверки “Мариупольского металлургического комбината им.Ильича”.

Об этом сообщил в.и.о. главы Государственной экологической инспекции Егор Фирсов на своей странице в FACEBOOK.

“Есть отличные новости. “Метинвест” уплатил более 10 млн убытков, причиненных государству в сфере экологии.

Впервые за всю историю существования инспекции, ММК выплатил такую сумму за нарушение природоохранного законодательства.

В ходе внеплановой проверки ЧАО “ММК” по поручению премьер-министра, было установлено, что предприятие нарушает законодательство в сфере обращения с отходами производства “, – пишет Фирсов.

В.и.о председателя Госэкоинспекции отметил, что это требование не обжаловалось, и ММК им.Ильича уплатил штраф в полном объеме в досудебном порядке.

Фирсов отмечает, что штрафы – это лишь вынужденная мера, которая должна стимулировать владельцев предприятий проводить модернизацию и уменьшать выбросы, а не самоцель Госэкоинспекции.