На "апгрейд" столичных учебных заведений в бюджете предусмотрели миллиард

В бюджете столицы в этом году предусмотрено 1 млрд гривен на строительство новых и реконструкцию существующих учреждений образования.

Об этом проинформировал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба городской власти.

“Один миллиард гривен в бюджете города в этом году предусмотрен на строительство новых и реконструкцию существующих учебных заведений. Еще 21 миллион из средств на подготовку к новому учебному году пойдет на закупку STEM-оборудования, что позволит учащимся получать практические знания в современной игровой форме. Развитие ребенка зависит от его желания, а желание – от способа подачи знаний», – отметил Мондриевский.

Он добавил, что средняя сумма, выделенная Киеву на подготовку к новому 2020/2021 учебному году для одного ученика или воспитанника, составляет 4,5 тыс. гривен. Эта цифра разная в каждом районе. Больше всего средств на одного ребенка предусмотрели Шевченковский, Днепровский и Оболонский районы – по 5,5 тыс.

На подготовку учебных заведений Киева к новому учебному году город выделил почти 4 млрд гривен. Эта сумма является пятой частью от всего бюджета отрасли «Образование» и на 1,1 млрд больше, чем в предыдущем году.

Больше всего средств (1,8 млрд) направлено на ремонтные работы учебных заведений и расходы на общегородские программы, которые каждый район выбирал индивидуально.

В КГГА отметили, что в 2020 году таких программ 10: подготовка к новому учебному году; подготовка к осенне-зимнему периоду; создание нового образовательного пространства; противопожарные мероприятия; мелочь на бытовые нужды; ремонт пищеблоков; ремонт мест общего пользования; приобретение компьютерной техники; ремонт ограждений в ЗЗСО; создание профильных STEM и STEAM – центров.