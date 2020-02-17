На "апгрейд" столичных учебных заведений в бюджете предусмотрели миллиард

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В бюджете столицы в этом году предусмотрено 1 млрд гривен на строительство новых и реконструкцию существующих учреждений образования.
Об этом проинформировал заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, сообщает пресс-служба городской власти.
“Один миллиард гривен в бюджете города в этом году предусмотрен на строительство новых и реконструкцию существующих учебных заведений. Еще 21 миллион из средств на подготовку к новому учебному году пойдет на закупку STEM-оборудования, что позволит учащимся получать практические знания в современной игровой форме. Развитие ребенка зависит от его желания, а желание – от способа подачи знаний», – отметил Мондриевский.
Он добавил, что средняя сумма, выделенная Киеву на подготовку к новому 2020/2021 учебному году для одного ученика или воспитанника, составляет 4,5 тыс. гривен. Эта цифра разная в каждом районе. Больше всего средств на одного ребенка предусмотрели Шевченковский, Днепровский и Оболонский районы – по 5,5 тыс.
На подготовку учебных заведений Киева к новому учебному году город выделил почти 4 млрд гривен. Эта сумма является пятой частью от всего бюджета отрасли «Образование» и на 1,1 млрд больше, чем в предыдущем году.
Больше всего средств (1,8 млрд) направлено на ремонтные работы учебных заведений и расходы на общегородские программы, которые каждый район выбирал индивидуально.
В КГГА отметили, что в 2020 году таких программ 10: подготовка к новому учебному году; подготовка к осенне-зимнему периоду; создание нового образовательного пространства; противопожарные мероприятия; мелочь на бытовые нужды; ремонт пищеблоков; ремонт мест общего пользования; приобретение компьютерной техники; ремонт ограждений в ЗЗСО; создание профильных STEM и STEAM – центров.
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