Изменение платы за аэрообслуживание не повлияет на стоимость авиабилетов

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Изменение ставок платы за аэронавигационное обслуживание не повлияет на стоимость авиабилетов.
Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.
“Согласно открытой информации участников рынка и международных авиационных организаций, стоимость услуг за аэронавигационное обслуживание в конечной стоимости билета составляет не более 3-5%. Колебания ставок платы за аэронавигационное обслуживание фактически не влияет на конечную стоимость билета. Если разделить даже максимальное увеличение стоимости платы за аэронавигационное обслуживание для одного воздушного судна, получается, что на одного пассажира приходится от 0,1 до 1 евро”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в основе пересмотра ставок в Украине – расчеты Центрального бюро маршрутных сборов Евроконтроля.
“Процесс расчета и составляющие детально регламентированы нормативными документами международных организаций (ІСАО и Евроконтроль) – основываясь на соотношении национальной базы расходов к общему количеству единиц обслуживания. Евроконтроль проанализировал и подтвердил плановый объем затрат поставщика, необходимых для обеспечения бесперебойного функционирования аэронавигационной системы, модернизации оборудования и т. п.”, – отмечают в министерстве.
Кроме того отмечают, что в соответствии с принципами Евроконтроля, при условии существенного увеличения количества рейсов в воздушном пространстве Украины ставки за аэронавигационное обслуживание будут немедленно снижены. Однако сейчас по интенсивности полетов Украина не достигла уровня 2006 года.
Напомним, в исполнение решения Антимонопольного комитета Украины, Министерство инфраструктуры подготовило изменения в приказ от 4 июня 2019 года №415 «Об установлении Ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Украины», которыми введены новые ставки платы за аэронавигационное обслуживание на маршруте и единая для всех аэропортов Украины ставка платы на подходе и в районе аэродрома.
В проекте приказа, который вывешен для обсуждения на сайте министерства, новую ставку платы за аэронавигационное обслуживание на маршруте предлагают увеличить на 2,45 евро (+4,4%) – до 57,55 евро. Ставку платы на подходе и в районе аэродрома предлагают уменьшить на 14,43 евро (-3,6%) – до 396,57 евро. Сейчас эта ставка установлена на уровне 210,0 евро для международного аэропорта «Борисполь» и в размере 411,0 евро для всех остальных аэропортов страны.
В декабре 2019 года Антимонопольный комитет Украины обязал Министерство инфраструктуры внести изменения в приказ, который ставит международный аэропорт “Борисполь” в привилегированное положение по сравнению с другими украинскими аэропортами.
По мнению АМКУ, одним из последствий установления дифференцированных ставок может быть незаинтересованность авиакомпаний осуществлять авиаперевозки в другие международные аэропорты Украины, кроме “Борисполя”.
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