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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (30,911 млн и 31,292 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (43 и 28), максимальный курс продажи доллара 25,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,38-24,39 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствует 71 активная заявка по доллару на сумму 62,203 млн грн.
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За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
25,0000 – 5 555
24,3800 – 70 000
24,3600 – 30 000
24,3500 – 33 333
24,3500 – 33 333
24,3500 – 30 000
24,3500 – 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,3000 – 3 000
24,3100 – 2 000
24,3500 – 5 000
24,3500 – 4 000
24,3700 – 20 000
24,3800 – 10 000
24,3800 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,4073 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,3484 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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