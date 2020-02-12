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Смарт-часы Apple Watch получат возможность апгрейда (патент)

Смарт-часы Apple Watch получат возможность апгрейда (патент)

Смарт-часы Apple Watch увеличивают количество функций с каждым новым поколением, но ограничивают пользователей возможностями “железа”, которое установили на заводе. Однако Apple запатентовала новый форм-фактор устройства, который предусматривает возможность апгрейда с помощью дополнительных модулей.

Патент получил название “Модульная система для часов” и был зарегистрирован Управлением по патентам и товарным знакам США, сообщает Apple Insider.

Установка новых модулей будет осуществляться, согласно представленных чертежей, с нижней стороны Apple Watch с помощью крепления на специальные болты.


Фото: 24tv.ua

Для коммутации сменных элементов с гаджетом предусматривается использование подпружиненного штифта. При этом Apple подчеркивает важность сохранения герметичности устройства для соответствия стандартам защиты от воды и пыли.


Фото: 24tv.ua

В качестве дополнительных модулей рассматриваются сенсоры, аккумуляторы, контроллеры и различные вспомогательные датчики.

Предполагаемая дата появления первых модульных часов Apple производителем пока не объявлена.

По материалам Телеканал 24
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