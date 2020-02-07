В Нафтогазе рассказали детали арбитража против РФ по активам в Крыму

Представленный НАК “Нафтогаз” иск против России о возмещении активов в Крыму рассматривают в несколько этапов, в последнем из которых арбитраж определяет сумму компенсации. В Нафтогазе рассказали об изменении стратегии России и деталях рассмотрения дела.

“Нафтогаз в октябре 2016 года обратился с иском против России о взыскании убытков в арбитражный трибунал в Гааге в соответствии с двусторонним соглашением о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией”, – говорится в сообщении.

Так, Нафтогаз требует от России возмещения за украденные активы в Крыму.

“Арбитраж рассматривает дела в несколько этапов. Первый – это рассмотрение юрисдикции суда и установление ответственности России. На втором, заключительном этапе арбитраж определяет сумму компенсации. В феврале 2019 года суд принял решение в пользу Нафтогаза, и постановил, что Россия ответственна за незаконный захват активов Нафтогаза в Крыму и другие нарушения двустороннего соглашения”, – говорится в сообщении.

Также сообщается, что сейчас идет работа, связанная с определением фиктивности кредиторской задолженности.

“Касаемо незаконно созданных судов в Севастополе и в Крыму, они никоим образом не влияют на действия украинского легитимного Черноморнефтегаза и пусть себе развлекаются этими судами”, – сообщили в компании.

Также отмечается, что Россия изменила свою стратегию и подала заявление о том, что будет участвовать в этом инвестиционном арбитраже.

“В декабре прошлого года РФ подала в этот арбитраж свое видение компенсации убытков. И именно сейчас Нафтогаз совместно с международными экспертами окончательно подсчитывает эти убытки. Мы получили сумму около 8 млрд долл. (включая проценты), которую Нафтогаз будет подавать в феврале”, – говорится в сообщении.

Кроме того, Нафтогаз сообщил, что Россия в своих стратегических документах писала, что Крыму нужно 5 млрд куб м газа в год, чтобы обеспечить полуостров и газом, и электроэнергией.