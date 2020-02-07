В Нафтогазе рассказали детали арбитража против РФ по активам в Крыму

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Представленный НАК “Нафтогаз” иск против России о возмещении активов в Крыму рассматривают в несколько этапов, в последнем из которых арбитраж определяет сумму компенсации. В Нафтогазе рассказали об изменении стратегии России и деталях рассмотрения дела.
“Нафтогаз в октябре 2016 года обратился с иском против России о взыскании убытков в арбитражный трибунал в Гааге в соответствии с двусторонним соглашением о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией”, – говорится в сообщении.
Так, Нафтогаз требует от России возмещения за украденные активы в Крыму.
“Арбитраж рассматривает дела в несколько этапов. Первый – это рассмотрение юрисдикции суда и установление ответственности России. На втором, заключительном этапе арбитраж определяет сумму компенсации. В феврале 2019 года суд принял решение в пользу Нафтогаза, и постановил, что Россия ответственна за незаконный захват активов Нафтогаза в Крыму и другие нарушения двустороннего соглашения”, – говорится в сообщении.
Также сообщается, что сейчас идет работа, связанная с определением фиктивности кредиторской задолженности.
“Касаемо незаконно созданных судов в Севастополе и в Крыму, они никоим образом не влияют на действия украинского легитимного Черноморнефтегаза и пусть себе развлекаются этими судами”, – сообщили в компании.
Также отмечается, что Россия изменила свою стратегию и подала заявление о том, что будет участвовать в этом инвестиционном арбитраже.
“В декабре прошлого года РФ подала в этот арбитраж свое видение компенсации убытков. И именно сейчас Нафтогаз совместно с международными экспертами окончательно подсчитывает эти убытки. Мы получили сумму около 8 млрд долл. (включая проценты), которую Нафтогаз будет подавать в феврале”, – говорится в сообщении.
Кроме того, Нафтогаз сообщил, что Россия в своих стратегических документах писала, что Крыму нужно 5 млрд куб м газа в год, чтобы обеспечить полуостров и газом, и электроэнергией.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский – бизнесу: Чистим Украину от грязи11 ч. назад - 1826 11
Впервые тарифы не растут, а уменьшаются - Гончарук5 ч. назад - 552 10
Минцифры представило варианты дизайна электронного паспорта гражданина Украины (фото)11 ч. назад - 3931 9
Иностранцы купили украинских облигаций уже на 127 миллиардов гривень9 ч. назад - 855 8
Ситуация на рынке электроэнергии требует немедленных изменений в Правилах рынка - Энергоатом8 ч. назад - 1239 7
Минцифры представило варианты дизайна электронного паспорта гражданина Украины (фото)11 ч. назад - 3931 9
После запуска ипотеки строительство увеличится в два раза - Парцхаладзе12 ч. назад - 3100 2
Налоговая разъяснила, нужно ли хранить чеки из POS терминалов8 ч. назад - 2934 1
Новый взгляд на руль: Компания Tesla запатентовала интересную разработку (схема)Вчера, 22:30 - 2882
Банки снизили ставки по депозитам для населения6 ч. назад - 2737
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)Позавчера, 12:10 - 1878
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1849
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1365 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1367
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1641