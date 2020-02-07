Шевченко: наши клиенты разместили более 2,4 млрд грн на экодепозите «Укргазбанка»

Государственный «Укргазбанк» запустил свой новый экологический депозит в конце 2019 и менее чем за два месяца украинцы разместили на нем уже более 2,4 млрд грн своих сбережений.

Эти средства «Укргазбанк» направляет исключительно на финансирование проектов по защите окружающей среды. По подсчетам банкиров, размещенных на экологическом депозите средств уже достаточно для ежегодного сокращения выбросов СО2 на 75 тысяч тонн, выработки на 106,6 млн кВт*ч в год больше «зеленой» электроэнергии для нужд более 43 тысяч украинских семей, а также ежегодного замещения ископаемого топлива на 86200 Гкал для отопления более 26 тыс. квартир.

«Сегодня украинцы собственным примером доказывают: для решения экологических проблем не обязательно иметь миллионные состояния, а наоборот – каждая гривна важна и действенна. Кроме того, наш депозит пользуется большим спросом среди клиентов – об этом свидетельствует статистика: среди других программ экодепозит за время его действия выбрали 70% вкладчиков Укргазбанка, и этот показатель постоянно растет. Впрочем, за этими сухими цифрами кроется гораздо больше – чище воздух, которым мы дышим, вода, которую мы пьем и земля, которая нас кормит. За ними в конце концов здоровье наше и наших детей », – прокомментировал председатель правления «Укргазбанка» Кирилл Шевченко.

По данным банкиров пока наиболее экологически сознательные вкладчики живут в столице, Черкасской и Полтавской областях.