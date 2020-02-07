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СБУ раскрыла механизм присвоения госсредств на строительстве метро (фото)

СБУ раскрыла механизм присвоения госсредств на строительстве метро (фото)

Служба безопасности Украины раскрыла механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство Сырецко-Печерской линии метрополитена на киевский жилой массив Виноградарь.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В рамках расследования уголовного производства следователи СБ Украины провели обыски, в частности в КП «Киевский метрополитен», ПАО «Киевметрострой», в их структурных подразделениях, в АБ «Укргазбанк» и его отделениях, а также по месту жительства должностных лиц организаций. В ходе следственных действий правоохранители изъяли финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, содержащие важные для досудебного расследования сведения.

В настоящее время исследуется факт возможного завладения организаторами механизма бюджетными средствами, выделенными на строительство метрополитена, в том числе через безосновательное размещение 1,7 миллиарда гривен на депозитных счетах в банковском учреждении. По версии следствия, сделка позволила заинтересованным лицам получить 139 миллионов гривен по процентам по депозиту.

Для предотвращения дальнейших сомнительных операций с бюджетными средствами на основании постановлений следственного судьи на банковские счета предприятий наложены аресты на более чем 2,4 миллиарда гривен. Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Офисом Генерального прокурора. Продолжается досудебное следствие.

Справка Finance.ua:

  • 16 января 2020 года Печерский райсуд Киева арестовал деньги на счетах ПАО “Киевметрострой” и его обособленных подразделений в рамках уголовного производства по предотвращению мошеннического завладения бюджетными средствами должностными лицами ПАО “Киевметрострой” и подконтрольных руководству ПАО других компаний при строительстве участка метро.
  • 11 февраля правоохранители проводили обыски в “Киевметрострое” и отделениях “Укргазбанка” в деле о завладении бюджетными средствами.
По материалам Finance.UA
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