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Блокчейн-платформа Telegram может превратиться в подпольный интернет

Блокчейн-платформа Telegram может превратиться в подпольный интернет

Из-за разбирательств с американскими властями запуск криптовалюты Gram на основе блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) так и не состоялся осенью прошлого года. Вместе с тем разработчики Telegram продолжают развивать проект, объявив о новой инициативе — TON Sites. Предполагается, что речь идёт об альтернативном интернете с шифрованием и децентрализацией.

На портале TON уже есть инструкция по компиляции шлюза и созданию сайта внутри децентрализованной сети. Такие сайты похожи на традиционные, но получить доступ к ним можно только через блокчейн-платформу Telegram. TON Sites также могут использоваться в качестве точки входа для других сервисов сети, а загруженные с их помощью HTML-страницы — содержать ссылки ton://. Последние представляют собой платежи для оплаты через криптокошелёк TON Wallet.

Каждый сайт внутри TON имеет свой ADNL-адрес, являющийся аналогом традиционных IPv4 или IPv6. HTTP-запросы принимаются через основанный на ADNL протокол RLDP, выполняющий также шифрование всех данных. Согласно представленной информации, между традиционными сайтами и TON Sites может быть установлена связь через специальные шлюзы.

Пока не ясно, как Павел Дуров намерен использовать TON Sites. Официальных анонсов создатель Telegram не делал. О сроках запуска платформы также до сих пор ничего не известно.

По материалам 4PDA
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