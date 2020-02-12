Блокчейн-платформа Telegram может превратиться в подпольный интернет

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Из-за разбирательств с американскими властями запуск криптовалюты Gram на основе блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) так и не состоялся осенью прошлого года. Вместе с тем разработчики Telegram продолжают развивать проект, объявив о новой инициативе — TON Sites. Предполагается, что речь идёт об альтернативном интернете с шифрованием и децентрализацией.
На портале TON уже есть инструкция по компиляции шлюза и созданию сайта внутри децентрализованной сети. Такие сайты похожи на традиционные, но получить доступ к ним можно только через блокчейн-платформу Telegram. TON Sites также могут использоваться в качестве точки входа для других сервисов сети, а загруженные с их помощью HTML-страницы — содержать ссылки ton://. Последние представляют собой платежи для оплаты через криптокошелёк TON Wallet.
Каждый сайт внутри TON имеет свой ADNL-адрес, являющийся аналогом традиционных IPv4 или IPv6. HTTP-запросы принимаются через основанный на ADNL протокол RLDP, выполняющий также шифрование всех данных. Согласно представленной информации, между традиционными сайтами и TON Sites может быть установлена связь через специальные шлюзы.
Пока не ясно, как Павел Дуров намерен использовать TON Sites. Официальных анонсов создатель Telegram не делал. О сроках запуска платформы также до сих пор ничего не известно.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Получателям субсидий предлагают установить новые газовые котлыВчера, 09:00 - 13160 16
Украинцев переведут на минимальные пенсии: что нужно знать будущим пенсионерамВчера, 08:35 - 126435 7
Tesla не даст восстанавливать списанные после ДТП в утиль автоВчера, 02:16 - 1742 6
Украинцы за последние годы стали значительно счастливее – исследованиеВчера, 18:00 - 359 2
Сколько зарабатывают украинцы в Польше, и что влияет на ставку (инфографика)Вчера, 20:01 - 2038 2
Украинцев переведут на минимальные пенсии: что нужно знать будущим пенсионерамВчера, 08:35 - 126435 7
Получателям субсидий предлагают установить новые газовые котлыВчера, 09:00 - 13160 16
ТОП-5 экономных бензиновых автомобилейВчера, 07:29 - 5057 1
Украинцы оценили свое материальное положение (опрос)Вчера, 11:00 - 3593
За что не могут уволить с работы: разъяснение Верховного судаВчера, 13:04 - 2592
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 2113
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 2037
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1493 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1473
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1729