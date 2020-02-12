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В центре занятости назвали самые популярные профессии в Украине

В центре занятости назвали самые популярные профессии в Украине

В центре занятости назвали профессии, которые пользуются наибольшим спросом среди работодателей в Украине.

Об этом сообщили в Государственном центре занятости Министерства социальной политики Украины.

“В разрезе профессий наибольший спрос работодателей наблюдается на квалифицированных рабочих – водителей, швей, электромонтеров, слесарей, электрогазосварщиков”, – говорится в ответе на запрос.

Также указано, что наибольшим спросом пользуются операторы заправочных станций, монтеры путей, токари, трактористы, операторы и машинисты котельной, рабочие по комплексному обслуживанию зданий, маляры, каменщики и столяры.

“Также востребованы работники сферы услуг (продавцы, повара, охранники, официанты)”, – указано в ответе на запрос.

В сфере услуг нужны также помощники воспитателей, младшие медицинские сестры, пекари, бармены, социальные работники и парикмахеры.

“Стабильно высоким остается спрос на профессионалов и специалистов с опытом работы – бухгалтеров, врачей, воспитателей, фармацевтов”, – сообщили в Государственном центре занятости.

Сообщается о спросе на провизоров, учителей и инженеров различных отраслей.

“Среди простых профессий наиболее востребованы подсобные рабочие, уборщики, грузчики, дворники, отопители, укладчики-упаковщики, кладовщики, кухонные рабочие и сторожи”, – указано в ответе на запрос.

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По материалам УНН
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