Киевлянам напомнили, за какие нарушения могут эвакуировать автомобиль

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Столичная патрульная полиция напомнила нарушения, за которые автомобиль может быть эвакуирован.
Об этом сообщает пресс-служба полиции на странице в FACEBOOK.
“Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит знать основания эвакуации и быть внимательным и не нарушать ПДД”, – говорится в сообщении.
Автомобиль эвакуируют, если его расположили:
Куда обращаться, если ваше транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку:
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