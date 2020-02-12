Киевлянам напомнили, за какие нарушения могут эвакуировать автомобиль

Столичная патрульная полиция напомнила нарушения, за которые автомобиль может быть эвакуирован.

Об этом сообщает пресс-служба полиции на странице в FACEBOOK.

“Чтобы избежать неприятных сюрпризов, стоит знать основания эвакуации и быть внимательным и не нарушать ПДД”, – говорится в сообщении.

Автомобиль эвакуируют, если его расположили:

на проезжей части во второй или третьей полосе;

на железнодорожных переездах;

на трамвайных путях;

на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, в тоннелях;

на пешеходных переходах и ближе 10 метров к ним с обеих сторон, кроме случаев остановки для предоставления преимущества в движении;

на перекрестках и ближе 10 метров от края пересекаемой проезжей части при отсутствии на ней пешеходного перехода, за исключением остановки для предоставления преимущества в движении и остановки против бокового проезда на Т-образных перекрестках, где есть сплошная линия разметки или разделительная полоса;

на проезжей части, где расстояние между сплошной линией разметки или противоположным краем проезжей части и остановившимся транспортным средством меньше 3 метров;

ближе 30 метров от посадочных площадок для остановки маршрутных транспортных средств, а при их отсутствии – ближе 30 метров от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

ближе 10 м от обозначенного места выполнения дорожных работ и в зоне их выполнения;

в местах, где будет невозможным встречный разъезд или объезд остановившегося транспортного средства;

ближе 10 метров от выездов с примыкающих территорий и непосредственно в месте выезда;

если своим расположением авто делает невозможным движение других транспортных средств или создает препятствие для движения пешеходов;

на выделенной полосе для движения общественного транспорта;

на обозначенной соответствующими дорожными знаками и/или дорожной разметкой велодорожке;

так, что препятствует движению или работе снегоуборочного и другого технологического коммунального транспорта в случае введения чрезвычайного положения или в случае объявления отдельной местности зоной чрезвычайной экологической ситуации;

таким образом, что нарушает схему парковки транспортных средств;

таким образом, что блокирует проезд по двум или более полосам движения;

не имея на то законных оснований, на местах, предназначенных для остановки, стоянки, бесплатной парковки водителями с инвалидностью или водителями, перевозящими лиц с инвалидностью;

не имея на то законных оснований, на местах, предназначенных для остановки, стоянки, парковки транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями (одним или несколькими).

Справка Finance.ua

Куда обращаться, если ваше транспортное средство эвакуировали на штрафплощадку:

вернуть эвакуированное транспортное средство можно только после оплаты штрафа, услуг эвакуатора и штрафплощадки;

для этого нужно явиться в управление патрульной полиции в городе Киеве (Народного Ополчения, 9). Сразу у входа стоит терминал электронной очереди, там взять талончик и ожидать своей очереди;

далее вам предоставят все необходимые реквизиты для оплаты штрафа и услуг эвакуации. После их оплаты вы сможете забрать свой автомобиль со штрафплощадки;

если ваше транспортное средство эвакуировали инспекторы по парковке, на терминале нажмите – “Эвакуация КГГА ”. В случае, если его эвакуировали патрульные — нажмите “Административная практика”.

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