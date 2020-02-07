В КГГА сообщили, когда планируют сдать метро на Виноградарь

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Работы по строительству метро на Виноградарь идут по графику – сейчас его готовность оценивается в 20%, объект обещают сдать до конца 2021 года.
Об этом рассказал первый заместитель Киевского городского головы Николай Поворозник.
В декабря 2019 года собрание акционеров компании “Киевметрострой”, которая продолжает Сырецко-Печерскую ветку метрополитена до жилого массива Виноградарь, назначило новый наблюдательный совет и обновило руководство. Вторая сторона эти изменения не признала и заявила о рейдерском захвате. Под угрозой оказалось строительство новых станций метро.
Комментируя ситуацию с “Киевметростроем”, первый заместитель Кличко заявил, что это “исключительно внутренние корпоративные войны”.
“Город пока не страдает от этих конфликтов. Откровенно скажу: мы сотрудничаем с правоохранительными органами в этом направлении. Мы надеемся, что конфликт завершится в судебном порядке.
Позиция КГГА абсолютно синхронная с позицией Генпрокуратуры и Минюста. Как можно быть несинхронным в этой ситуации? Правда во внутреннем корпоративном конфликте может быть где-то посередине, но закон один”, – сказал Поворозник.
“Метро строится за государственные средства. В правоохранительных и контролирующих органов есть все основания проверять эффективность их использования. Если внутри компании есть “разборки”, а они есть, мы туда не можем лезть. Но мы можем требовать отчитываться и об использовании средств, и об эффективности их использования”, – добавил он.
По его словам, за 2019 год освоено почти 1 млрд грн.
Поворозник подчеркнул, что сейчас готовность объекта – “20% в лучшем случае, учитывая земляные работы”.
“До конца 2021 года объект сдадим. До конца марта 2020 года, согласно графикам, пойдет проходческий щит в сторону Сырца. Это будет важным этапом в строительстве.
Сейчас идут даже не подготовительные, а земляные работы. Причем они идут сразу на трех или четырех площадках. Строительство ведется открытым способом”, – рассказал он.
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