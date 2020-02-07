Суд разблокировал приватизацию "Центрэнерго"

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Хозсуд Киева удовлетворил ходатайство Фонда госимущества и разблокировал приватизацию “Центрэнерго”.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда со ссылкой на решение суда от 6 февраля.
Запрет проводить приватизацию компании наложил Хозяйственный суд Киева по иску компании “Укрдонинвест”. Фонд госимущества в ответ подал ходатайство об отмене этого запрета, поскольку в январе 2020 года уже начал готовиться к приватизации “Центрэнерго”.
“В феврале будут запущены процедуры подготовки к приватизации ряда следующих объектов большой приватизации”, – говорится в сообщении.
Компания “Укрдонинвест” Виталия Кропачева добилась повторного обеспечения иска к Фонду государственного имущества по делу о приватизации ПАО “Центрэнерго”.
Прокуратура города Киева начала уголовное производство против судьи Гопсуда Киева по факту “постановления заведомо неправосудного решения”, которое заблокировало приватизацию “Центрэнерго”.
Ранее премьер Алексей Гончарук заявил, что компания Центрэнерго – в топ-приоритете на приватизацию, а правительство будет делать все возможное, чтобы туда зашел сильный иностранный игрок.
Заместитель министра экономики Павел Кухта заявил, что приватизация “Центрэнерго” может состояться в 2020-2021 годах.
В январе 2020 года Фонд госимущества начал процедуру отбора советников по приватизации для “Центрэнерго”, для анализа состояния дел в компании по результатам 2019 года Фонд привлекает аудиторскую компанию.
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