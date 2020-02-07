Пособие по безработице получают более 8 тыс. жителей Киева

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Пособие по безработице на начало февраля в Киеве получают свыше 8 тыс. человек.
Об этом сообщили в отделе информационной работы Киевского городского центра занятости.
“По данным Киевского городского центра занятости, на начало февраля пособие по безработице в столице получали 8356 безработных”, – говорится в сообщении.
Среди них минимальное, в 610 гривен – 383 безработных, в 1630 гривен – 217, а максимальное пособие по безработице – 4096 человек.
Так, размер максимального пособия по безработице с 1 декабря прошлого года составляет 8408 грн.
С 1 января 2019 года безработным застрахованным лицам, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет не менее 6 месяцев, минимальный размер пособия по безработице составляет 1630 грн.
Безработным застрахованным лицам, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет менее 6 месяцев или уволенным с последнего места работы по основаниям, предусмотренным п. 3, 4, 7 и 8 ст. 40, ст. 41 и ст. 45 КЗоТ, пособие устанавливается в размере 610 грн.
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