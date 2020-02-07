0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

Пособие по безработице получают более 8 тыс. жителей Киева

Пособие по безработице получают более 8 тыс. жителей Киева

Пособие по безработице на начало февраля в Киеве получают свыше 8 тыс. человек.

Об этом сообщили в отделе информационной работы Киевского городского центра занятости.

“По данным Киевского городского центра занятости, на начало февраля пособие по безработице в столице получали 8356 безработных”, – говорится в сообщении.

Среди них минимальное, в 610 гривен – 383 безработных, в 1630 гривен – 217, а максимальное пособие по безработице – 4096 человек.

Так, размер максимального пособия по безработице с 1 декабря прошлого года составляет 8408 грн.

С 1 января 2019 года безработным застрахованным лицам, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет не менее 6 месяцев, минимальный размер пособия по безработице составляет 1630 грн.

Безработным застрахованным лицам, страховой стаж которых в течение 12 месяцев, предшествовавших регистрации лица как безработного, составляет менее 6 месяцев или уволенным с последнего места работы по основаниям, предусмотренным п. 3, 4, 7 и 8 ст. 40, ст. 41 и ст. 45 КЗоТ, пособие устанавливается в размере 610 грн.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.