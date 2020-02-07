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Почти 10% ВВП: в Нацбанке сообщили, сколько нужно денег для выплаты валютных долгов в 2020 году

Почти 10% ВВП: в Нацбанке сообщили, сколько нужно денег для выплаты валютных долгов в 2020 году

По расчетам Национального банка Украины, для того чтобы выплатить все валютные долги на 2020 год, нужно привлечь дополнительных 9 миллиардов долларов.

Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за январь 2020 года.

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«По оценкам НБУ, потребность только в валютных средствах на выплату долговых обязательств с учетом обслуживания валютного долга превышает 9 миллиардов долларов», — отмечают в Нацбанке.

По отношению к ВВП размер валютных долгов, которые нужно погасить в 2020 году, составит 9,9% экономики Украины. По сравнению с 2019 годом объем выплат по валютным долгам был 11,7% ВВП.

По данным Минфина, в 2019 году Государственный долг Украины вырос всего на 6 миллиардов долларов (в долларовом эквиваленте) и по состоянию на 1 января 2020 года составляет 84,4 миллиарда долларов.

По материалам hromadske.tv
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