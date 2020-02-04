Что читатели Finance.ua думают водительских правах в смартфоне

6 февраля Минцифры официально презентовало и запустило мобильное приложение “государство в смартфоне” – “Дія”. Среди прочего, “Дія” позволит полицейским проверять и водительские права с помощью QR-кода.

Руководитель проекта Мстислав Баник рассказал, что QR-код будут считывать программным обеспечением на планшетах полицейских. В момент создания QR-кода (а он будет “жить” лишь три минуты) программа обращается к реестру и подтверждает его подлинность в режиме реального времени.

Многие читатели отнеслись к такому проекту скептически. Например, Angelo77 не верит, что программное обеспечение станет полезным, ведь оно поддерживает только водительские удостоверения, выданные с 2014 года:

Пользователь YKK считает, что такие права водителей “вне закона”, ведь нет нормы, которая разрешала бы их предъявление полиции:

Он же добавил и разъяснил свою точку зрения тем, кто ему оппонировал:

Форумчанин bklochok соглашается, что смартфоны – дело ненадежное. Куда больше – при потере телефона, им могут воспользоваться мошенники, чего автоматизированная информационная система распознать не сможет:

Но среди комментаторов были и те, кто считает такую диджитализацию прогрессом. jeugen, к примеру, написал:

Кстати, украинские власти хотят до конца года “пополнить” приложение “Дія” еще 50-ю электронными услугами.

Многие форумчане, среди которых konstim1 и e_v_nechaev, уже воспользовались приложением и остались довольны:



