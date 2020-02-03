По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (37,336 млн и 42,575 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (50 и 31), максимальный курс продажи доллара 24,75 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,55-24,56 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствует 81 активная заявка по доллару на сумму 80,902 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,6000 – 1 000

24,5200 – 20 000

24,5200 – 39 000

24,5200 – 20 000

24,5200 – 30 000

24,5200 – 40 000

24,5100 – 100 000

24,5100 – 99 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,5000 – 1 000

24,5200 – 2 000

24,5300 – 35 000

24,5300 – 20 000

24,5400 – 35 000

24,5400 – 15 000

24,5400 – 30 000

24,5400 – 75 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,5646 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,7830 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.