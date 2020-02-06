Сколько в Украине женщин, которые управляют предприятиями (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Женщины являются руководителями на 28,9% предприятий, учреждений и организаций в Украине.
Такую информацию обнародовали в Государственной службе статистики.
Женщины руководят большинством коммунальных организаций Украины. 76,96% руководительниц – женщины, 23,04% руководителей – мужчины.
В других предприятиях руководителями являются преимущественно мужчины. Среди руководителей 32-х казенных предприятий руководителей-женщин нет.
Больше всего руководителей-женщин в Донецкой и Херсонской областях – 31,7% и 31,4%.
Кстати, если вас интересует быстрый займ до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинский бизнес планирует сокращение персоналаВчера, 11:25 - 6211 5
Пенсии в ЕС: женщины в среднем получают на 30% меньше мужчинВчера, 10:10 - 514 3
Когда пенсии недостаточно: где найти работу людям в возрастеВчера, 13:42 - 28309 2
Когда пенсии недостаточно: где найти работу людям в возрастеВчера, 13:42 - 28309 2
Украинский бизнес планирует сокращение персоналаВчера, 11:25 - 6211 5
Конкуренция-2019: в каких профессиях царит кадровый голодВчера, 09:24 - 4644
Топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий месяцаВчера, 14:16 - 2725
Украина - на 107-й позиции в рейтинге самых дорогих стран мира (таблица)Вчера, 12:10 - 1033
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 559
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 579
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 871
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1220
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1022