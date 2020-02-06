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Сколько в Украине женщин, которые управляют предприятиями (инфографика)

Женщины являются руководителями на 28,9% предприятий, учреждений и организаций в Украине.

Такую информацию обнародовали в Государственной службе статистики.

Женщины руководят большинством коммунальных организаций Украины. 76,96% руководительниц – женщины, 23,04% руководителей – мужчины.

В других предприятиях руководителями являются преимущественно мужчины. Среди руководителей 32-х казенных предприятий руководителей-женщин нет.

Больше всего руководителей-женщин в Донецкой и Херсонской областях – 31,7% и 31,4%.

Справка Finance.ua:

  • По результатам исследования The Point,мужчины чаще, чем женщины ищут возможности работать на руководящих должностях. Женщины выбирают работу на уровне начинающего специалиста или менеджера среднего звена.
  • Самая большая разница в заработных платах на уровне специалистов:
  • Женщины готовы работать за 11,5 тыс. грн.
  • Мужчины хотят получать от 15,4 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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