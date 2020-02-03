Госдолг за два года должен сократиться до 43% по отношению к ВВП - Маркарова (инфграфика)

В Министерстве финансов ожидают, что предельный размер государственного долга Украины относительно ВВП в 2020 году снизится до 47,5%, а в 2022 году – до 43%.

Об этом сообщила в FACEBOOK министр финансов Оксана Маркарова.

На слайде в заметке министра указано, что предельный объем государственного долга к ВВП в 2020 году снизится до 47,5% по отношению к ВВП, в 2021 году – до 45,5%, а в 2022 году – до 43%.



Фото: facebook.com/oksana.markarova

Напомним, за 2019 год совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84%, или на 170,2 млрд грн, до уровня 1 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд.

Колебания суммы государственного долга обусловлено, в частности, укреплением национальной валюты (по состоянию на 31 декабря 2018 курс составлял 27,6882 грн / долл., а 31 декабря 2019 – 23,6862 грн / долл.).

Отношение государственного и гарантированного государством долга к прогнозному ВВП на конец 2019 составляет около 50%.

Расходы государственного бюджета по погашению государственного долга в прошлом году составили 345,2 млрд грн, по обслуживанию – 119,2 млрд грн.