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В Ирландии начали расследование против Google

В Ирландии начали расследование против Google

Ирландская Комиссия по защите данных (DPC) начала расследование против Google из-за многочисленных жалоб, авторы которых выражали опасения по обработке компанией данных о местонахождении пользователей.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“Комиссия по защите данных начала собственное расследование по Google Ireland Limited”, – сообщили в DPC.

Как добавил регулятор, расследование должно установить, действительно ли Google на законных основаниях обрабатывала данные о местонахождении пользователей и выполняет ли компания (как контроллер данных) свои обязательства по прозрачности.

Отмечается, что расследование было начато после того, как регулятор получил несколько предупреждений от организаций по защите прав потребителей в Евросоюзе.

По материалам УКРИНФОРМ
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