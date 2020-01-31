В Ирландии начали расследование против Google

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Ирландская Комиссия по защите данных (DPC) начала расследование против Google из-за многочисленных жалоб, авторы которых выражали опасения по обработке компанией данных о местонахождении пользователей.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
“Комиссия по защите данных начала собственное расследование по Google Ireland Limited”, – сообщили в DPC.
Как добавил регулятор, расследование должно установить, действительно ли Google на законных основаниях обрабатывала данные о местонахождении пользователей и выполняет ли компания (как контроллер данных) свои обязательства по прозрачности.
Отмечается, что расследование было начато после того, как регулятор получил несколько предупреждений от организаций по защите прав потребителей в Евросоюзе.
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