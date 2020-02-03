Disney подсчитал убытки из-за коронавируса

The Walt Disney Company оценивает свои убытки от последствий коронавируса в Китае в $ 175 миллионов.

Об этом сообщает CNBC.

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Как отметила финансовый директор компании Кристин Маккарти, убытки будут вызваны закрытием парков развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге.

«Закрытие парков произошло в то время, когда мы обычно наблюдаем высокую посещаемость Disneyland из-за китайского Нового года», – подчеркнула Маккарти.