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Disney подсчитал убытки из-за коронавируса

Disney подсчитал убытки из-за коронавируса

The Walt Disney Company оценивает свои убытки от последствий коронавируса в Китае в $ 175 миллионов.

Об этом сообщает CNBC.

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Как отметила финансовый директор компании Кристин Маккарти, убытки будут вызваны закрытием парков развлечений Disneyland в Шанхае и Гонконге.

«Закрытие парков произошло в то время, когда мы обычно наблюдаем высокую посещаемость Disneyland из-за китайского Нового года», – подчеркнула Маккарти.

По материалам УКРИНФОРМ
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