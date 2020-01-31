Минэкономики оценило рост ВВП Украины в 2019 году (инфографика)

Рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году оцениваются на уровне 3,3%.

Об этом сообщает Департамент стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Как отмечается в сообщении, темпы роста почти совпадают с показателем 2018 года (3,4%), в то же время изменились драйверы этого роста.



Фото: me.gov.ua

Так, существенно замедлился рост Сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности (СИП) – до 1,6% в целом по 2019 год, а в последние месяцы года даже наблюдалось его падение.



Фото: me.gov.ua

“Прежде всего, это происходило за счет производственной сферы, а именно сложной ситуации в промышленности, где выпуск снизился после трехлетнего роста. Также несмотря на очередной рекорд урожая зерновых, существенно замедлилось сельское хозяйство. Однако высокий внутренний спрос генерировал высокие показатели в строительстве, торговле и ряде отраслей в сфере услуг”, – говорится в документе.