Украина наторговала агропродукцией на $22 млрд

В 2019 году Украина увеличила экспорт продукции сельского хозяйства на 19% – до 22,2 млрд долл.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса.

При этом импорт аграрной продукции в Украину за прошлый год составил 5,7 млрд долл., что на 14% больше, чем годом ранее.

“Внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил 16,5 млрд грн, что свидетельствует о том, что Украина является нетто-экспортером этой продукции”, – отмечается в сообщении.

Также в УКАБ сообщили, что в 2019 году доля агропродовольственной продукции в структуре общего экспорта из Украины составила 44% (39% в 2018 году), в то время как в структуре импорта 10% (9% в 2018 году).

В товарной структуре аграрного экспорта больше всего выросли поставки украинской продукции растениеводства – на 31%, или 3 млрд долл. При этом доля экспорта продукции растениеводства в общей структуре экспорта продукции АПК составляет 58%.

“Наращивание поставок продукции растениеводства произошло за счет увеличения экспорта кукурузы на 49%, или 1,7 млрд долл”, – уточнили в УКАБ.

В товарной структуре импорта аграрной продукции в Украину увеличились закупки готовой продукции – на 279,4 млн долл. (на 12%) за счет закупки табака и хлебобулочных изделий.

Также вырос импорт продукции растениеводства на 265,9 млн долл. (на 17%) за счет импорта картофеля и цитрусовых. Импорт продукции животноводства при этом увеличился на 153,5 млн долл. (на 17%) за счет закупки сыров, а также замороженной и свежей (охлажденной) рыбы.