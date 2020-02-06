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ТОП-5 самых популярных внутренних рейсов 2019 года - Укрзализныця

ТОП-5 самых популярных внутренних рейсов 2019 года - Укрзализныця

Самым популярным внутренним железнодорожным направлением в 2019 году стал Киев – Харьков, билеты на который купили 1,7 млн пассажиров.

Об этом сообщает Укрзализныця в Facebook.

ТОП-5

  • Киев-Львов (1,6 млн пассажиров),
  • Киев-Днепр (1,3 млн),
  • Киев-Винница (1,1 млн),
  • Киев-Одесса (0,9 млн).

За 2019 года “Укрзализныця” реализовала через онлайн-сервисы 30,4 млн билетов, то есть 57% от общего объема, в течение прошлого года продажа билетов онлайн выросла на 10%.

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По материалам Finance.UA
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