ТОП-5 самых популярных внутренних рейсов 2019 года - Укрзализныця

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Самым популярным внутренним железнодорожным направлением в 2019 году стал Киев – Харьков, билеты на который купили 1,7 млн пассажиров.
Об этом сообщает Укрзализныця в Facebook.
ТОП-5
За 2019 года “Укрзализныця” реализовала через онлайн-сервисы 30,4 млн билетов, то есть 57% от общего объема, в течение прошлого года продажа билетов онлайн выросла на 10%.
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