Удар коронавирусом. Китайские акции за день потеряли $420 млрд стоимости

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Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite в понедельник опустился на 7,7% до 2746,6 пункта.
Об этом пишет Reuters.
Согласно подсчетам агентства, китайские акции в результате потеряли $420 миллиардов стоимости.
Количество смертей в Китае выросло до 361 по состоянию на воскресенье, что на 57 человек больше по сравнению с предыдущим днем, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite в понедельник опустился на 7,7%. Согласно подсчетам Reuters, китайские акции в результате потеряли $420 миллиардов стоимости.
Индекс «голубых фишек» CSI300 упал на 7,9% до 3.688,36 пункта. Юань начал торги на материковом рынке на самом низком уровне с начала года. Падение железа, нефти и меди, торгуемых в Шанхае, достигло однодневного лимита, догоняя падение мировых цен в то время, как распространение вируса оказывало давление на прогноз глобального роста.
Чтобы предотвратить панику, центральный банк Китая предпринял ряд шагов, включая вливание ликвидности в размере 1,2 триллиона юаней ($173,81 миллиарда) в финансовые рынки. Китайские власти также сообщили, что поможет фирмам, которые производят товары первой необходимости, как можно скорее возобновить работу.
Напомним, китайские фондовые биржи были закрыты с 23 января. На открытии торгов 3 февраля, в первый день после новогодних праздников, индекс CSI 300 Index (включает 300 акций, торгующихся на биржах Шанхая и Шеньчженя) снизился на 9,1%. Цена акций более 2800 компаний упала больше чем на 10%. Financial Times отмечает, что падение котировок на открытии бирж материкового Китая в понедельник стало рекордным с 2007 года. По итогам дня индекс CSI 300 Index снизился на 7,9%. Это худший день с августа 2015 года.
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