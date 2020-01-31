Международный рейтинг кредитных рисков: какую позицию занимает Украина

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина поднялась на одну ступень в международном кредитном рейтинге.
Как сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в FACEBOOK, Украину перевели из 7-й в 6-ю группу страновых рисков в OECD (Организация экономического сотрудничества и развития).
“Украину перевели из 7-й в 6-ю группу страновых рисков в OECD!!! Это, конечно, очень мало, но все риски, связанные с Украиной и украинскими компаниями, становятся меньше”, – написал Качка.
По его словам, это означает “меньшую стоимость страхования, более низкие ставки кредитов, больше сроки и лимиты кредитных линий”.
Фото: FACEBOOK/Тарас Качка
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Баканов анонсировал повышение зарплат сотрудников СБУ4 ч. назад - 1079 8
Иностранный доход: как облагается налогом и декларируетсяВчера, 12:10 - 6903 5
Новый Генплан Киева: какие промзоны и промрайоны застроят и озеленятВчера, 05:53 - 2870 4
Госстат посчитал долги украинцев за коммуналку4 ч. назад - 865 3
Криклий: хотим развивать в Украине модель авиатакси6 ч. назад - 391 3
Иностранный доход: как облагается налогом и декларируетсяВчера, 12:10 - 6903 5
Mitsubishi объявила о серьезном обвале продаж9 ч. назад - 2136 3
Названы автопроизводители - мировые лидеры продаж3 ч. назад - 1482
Авиакомпания МАУ намерена сократить свой флот4 ч. назад - 1381 1
Налоговая начнет сотрудничество с Visa3 ч. назад - 1270 1
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 505
В сети появилось видео места, которое, вероятно, является источником появления китайского коронавируса (видео)30.01.2020, 13:15 - 2943 1
В Японии презентовали беспилотный трактор (видео)29.01.2020, 11:10 - 4408
Можно использовать как ноутбук: Samsung выпустит необычный смартфон (фото)24.01.2020, 16:10 - 2248
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)23.01.2020, 16:10 - 1225