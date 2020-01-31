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Международный рейтинг кредитных рисков: какую позицию занимает Украина

Международный рейтинг кредитных рисков: какую позицию занимает Украина

Украина поднялась на одну ступень в международном кредитном рейтинге.

Как сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в FACEBOOK, Украину перевели из 7-й в 6-ю группу страновых рисков в OECD (Организация экономического сотрудничества и развития).

“Украину перевели из 7-й в 6-ю группу страновых рисков в OECD!!! Это, конечно, очень мало, но все риски, связанные с Украиной и украинскими компаниями, становятся меньше”, – написал Качка.

По его словам, это означает “меньшую стоимость страхования, более низкие ставки кредитов, больше сроки и лимиты кредитных линий”.


Фото: FACEBOOK/Тарас Качка

Справка Finance.ua:

  • Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – международная организация, объединяющая 35 стран мира.
  • Договор о ОЭСР был подписан 14 декабря 1960 в Париже, но вступил в силу 30 сентября 1961 на базе Европейской организации экономического сотрудничества в целях координации экономической политики стран-членов ОЭСР и согласования программы помощи развивающимся странам.
  • Классификация стран в зависимости от степени территориального риска производится ОЭСР периодически на основании результатов эконометрической модели, которая обрабатывает новейшие данные Международного валютного фонда и Всемирного банка о финансовой и экономической ситуации классифицируемой страны, а также данные об опыте платежей экспортных кредитных страховых компаний стран – участников ОЭСР.
  • Страны классифицируются по семи категориям риска, где в 7-й категории представлены страны с самым высоким уровнем территориального риска, а в 1-й категории – страны с минимальным уровнем риска.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам УНН
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