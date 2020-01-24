Mastercard решил сопровождать успешную оплату специальным сигналом (видео)

Mastercard запустила звуковой сигнал при оплате через сервис LiqPay. Звук проигрывается на сайте сервиса после списания средств и подтверждает успешное завершение оплаты.

Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба Mastercard.

При оплате через сервис LiqPay звук проигрывается на сайте сервиса после списания средств и подтверждает успешное завершение оплаты.

Сейчас платежная платформа LiqPay доступна на 85% сайтах украинских маркетплейсов, билетных онлайн-операторов и онлайн-супермаркетов.

Подтверждение транзакции с Mastercard уже доступно:

в обновленном приложении Приват24, которое доступно в Google Play или App Store, звучит на смартфоне вместе с push-сообщением;

при переводе денег в Viber с помощью сервиса Moneytou, который запустили в декабре прошлого года;

в мобильном приложении Uklon. При заказе авто и оплате его картой Mastercard звук успешной транзакции будет звучать сразу, как только водитель сервиса примет заказ;

для клиентов сети АЗС WOG , использующих для оплаты сервис WOG PAY в мобильном приложении PRIDE . В приложении озвучиваются транзакции при оплате картой Mastercard с помощью одного из способов — интегрированного кошелька Masterpass от Mastercard, Apple Pay для iOS или Google Pay для Android.

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