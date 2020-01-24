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Mastercard решил сопровождать успешную оплату специальным сигналом (видео)

Mastercard решил сопровождать успешную оплату специальным сигналом (видео)

Mastercard запустила звуковой сигнал при оплате через сервис LiqPay. Звук проигрывается на сайте сервиса после списания средств и подтверждает успешное завершение оплаты.

Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба Mastercard.

При оплате через сервис LiqPay звук проигрывается на сайте сервиса после списания средств и подтверждает успешное завершение оплаты.

Сейчас платежная платформа LiqPay доступна на 85% сайтах украинских маркетплейсов, билетных онлайн-операторов и онлайн-супермаркетов.

Подтверждение транзакции с Mastercard уже доступно:

  • в обновленном приложении Приват24, которое доступно в Google Play или App Store, звучит на смартфоне вместе с push-сообщением;
  • при переводе денег в Viber с помощью сервиса Moneytou, который запустили в декабре прошлого года;
  • в мобильном приложении Uklon. При заказе авто и оплате его картой Mastercard звук успешной транзакции будет звучать сразу, как только водитель сервиса примет заказ;
  • для клиентов сети АЗС WOG, использующих для оплаты сервис WOG PAY в мобильном приложении PRIDE. В приложении озвучиваются транзакции при оплате картой Mastercard с помощью одного из способов — интегрированного кошелька Masterpass от Mastercard, Apple Pay для iOS или Google Pay для Android.

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По материалам Finance.UA
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