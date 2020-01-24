Mastercard решил сопровождать успешную оплату специальным сигналом (видео)

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Mastercard запустила звуковой сигнал при оплате через сервис LiqPay. Звук проигрывается на сайте сервиса после списания средств и подтверждает успешное завершение оплаты.
Об этом Finance.ua сообщила пресс-служба Mastercard.
При оплате через сервис LiqPay звук проигрывается на сайте сервиса после списания средств и подтверждает успешное завершение оплаты.
Сейчас платежная платформа LiqPay доступна на 85% сайтах украинских маркетплейсов, билетных онлайн-операторов и онлайн-супермаркетов.
Подтверждение транзакции с Mastercard уже доступно:
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