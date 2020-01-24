Межбанк: ситуация сложилась не в пользу гривны

Понедельник продолжил тенденции прошлой недели – доллар снова вырос на межбанке. При этом , если мы предполагали в утреннем прогнозе, что курс будет находиться в пределах уровня не выше 24,60 гривен за доллар, то в середине дня котировки пробивали этот уровень и доходили до 24,63 гривен, но к концу сессии формально остановились на отметке 24,57/24,61 гривен за доллар, хотя последние сделки по дню проходили при уровне продажи 24,60 – т.е. не выше указанного нами с утра коридора.

Можно сказать, что ситуация складывалась не в пользу гривны с самого начала сессии.

Стартовые котировки 24,49/24,53 были изначально выше пятничного закрытия 24,44/24,48 гривен, а продавцы (как экспортеры, так и спекулянты ) сразу были настроены на игру “на повышение”.

Спрос превышал предложение и к 11 часам курс вырос до 24,51/24,54 гривен, а затем быстро пошел вверх к уровням 24,585/24,61 – на 12:00 и к отметке 24,60/24,63 гривны за доллар к 14 часам. Частично подыгрывали “разогреву” рынка и нерезиденты.

Если обычно под аукцион Минфина (он пройдет завтра по размещению ОВГЗ на 6 млрд грн) – иностранцы достаточно быстро “светили” свои объемы продаж валюты, чем частично влияли на дальнейшее проседание курса доллара на межбанке, то сегодня они выжидали максимальных уровней котировок продажи и только тогда начали продавать валюту. Чувствуется, что они предполагают снижение доходности по ОВГЗ на завтрашнем аукционе и хотят частично ее отыграть через более дорогую продажу валюты на межбанке.

Ходят слухи, что на скором заседании Правления НБУ по монетарной политике (пройдет в конце этой недели) – регулятор опять понизит учетную ставку. К этому так или иначе привязаны доходности по облигациям, депозитам, вкладам и депозитным сертификатам. Поэтому иностранцы с одной стороны – делают вид, что не очень и готовы на дальнейшее снижение доходности по новым размещениям ОВГЗ, а с другой – эта доходность (порядка 10% годовых и без налогообложения) – остается очень привлекательной для них на фоне фактически нулевых или даже отрицательных ставок на мировых финансовых рынках. Поэтому идет большая “игра нервов” – кто кого: Минфин со снижением доходности по облигациям при новых размещениях, или нерезиденты (в основном мировые спекулянты) – с целью выдавить максимальный уровень доходности по этим бумагам.

Кроме объективного роста спроса на валюту со стороны импортеров перед окончанием месяца и придерживанием валюты экспортерами, получающими возмещение НДС от государства – профессиональные (как местные , так и международные) спекулянты сейчас активно “борются” за доходность новых размещений облигаций . В том числе – и “подогревая” курс на межбанке. В какой-то степени рост официального курса выгоден и государству в части увеличения поступлений и сборов, привязанных к курсу.

Вернемся к межбанку. В середине дня, дождавшись максимальных взлетов котировок – на рынке обозначился и НБУ, выйдя с котировкой продажи по 24,63 гривны за доллар. Сколько в реальности продал регулятор (и продал ли вообще, а не только “засветился” на рынке) пока только догадки. Но этот сигнал сработал и продавцы (в том числе и нерезиденты) начали сливать валюту на опасении ее снижения.

Если к 14 часам курс еще находился на отметке 24,60/24,63 гривны, то уже к 15:00 котировки снизились до 24,59/24,625 гривен, а завершилась сессия на уровне 24,57/24,61 гривны за доллар. Причем – последние операции продажи валюты уже не превышали 24,60 гривен.

Главные события 27 января на межбанке:

1) Рост доллара с утренних 24,49/24,53 гривен до 24,57/24,61 к завершению сессии;

2) НБУ не выходил на рынок в публичном формате аукциона, но в середине дня “засветился “ на торгах с котировками продажи по 24,63 гривны за доллар, чтобы частично “погасить” спекулятивную игру “на повышение”;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 установлен на уровне 24,5807 гривен, а официальный на 28 января составил 24,5984 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,58 / 24,62

евро – 27,09 / 27,14

российский рубль – 0,3922 / 0,3929

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1009 / 1,1010

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