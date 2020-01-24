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Jeep опять будет выпускать трехрядные внедорожники

Jeep опять будет выпускать трехрядные внедорожники

В США фотошпионы во время дорожных тестов заметили прототип нового трехрядного внедорожника, который базируется на Jeep Grand Cherokee. Это значит, что Jeep опять будет выпускать семиместные SUV.

Jeep не выпускает трехрядные внедорожники с 2010 года, когда с серийного производства сняли Commander. Однако, такие машины сейчас пользуются популярностью, поэтому боссы «Джипа» решили вернуться к их производству.

Новый трехрядный Jeep многое возьмет от обновленного Grand Cherokee, но это будут разные модели. И внешне они тоже должны отличаться друг от друга.

А вот линейка двигателей у них может быть одинаковой. Не исключено также, что у нового семиместного SUV будет и гибридная версия. Правда, официально это не подтверждено.

По материалам autonews.ua
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