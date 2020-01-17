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Банки констатируют рост спроса на кредиты населению и бизнесу (инфографика)

Банки констатируют рост спроса на кредиты населению и бизнесу (инфографика)

Банки констатируют рост спроса на кредиты населению и бизнесу и прогнозируют сохранение этой тенденции в I квартале 2020 года.

Об этом говорится на странице регулятора в FACEBOOK.

Что этому способствовало. В наибольшей степени – снижение процентных ставок.

В то же время конкуренция за качественных заемщиков между финансовыми учреждениями способствовала смягчению стандартов кредитования физических и юридических лиц.

В январе-марте банки прогнозируют дальнейшее увеличение портфелей кредитов населению и бизнесу, а также приток депозитов из обоих сегментов.

Для рынка ипотечного кредитования подавляющее большинство опрошенных банков не ожидают изменений в спросе со стороны населения, хотя крупные банки отдельно отметили, что развитие рынка недвижимости и уверенность потребителей могут незначительно его увеличить.

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Банки также ожидают смягчения стандартов выдачи займов для малого и среднего бизнеса, гривневых кредитов, а также краткосрочных займов. Также они ожидают смягчения стандартов потребительского кредитования.

До конца марта банки прогнозируют снижение кредитного и операционного риска и не ожидают изменений процентного, валютного риска и риска ликвидности.

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По материалам Finance.UA
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