Банки констатируют рост спроса на кредиты населению и бизнесу (инфографика)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Банки констатируют рост спроса на кредиты населению и бизнесу и прогнозируют сохранение этой тенденции в I квартале 2020 года.
Об этом говорится на странице регулятора в FACEBOOK.
Что этому способствовало. В наибольшей степени – снижение процентных ставок.
В то же время конкуренция за качественных заемщиков между финансовыми учреждениями способствовала смягчению стандартов кредитования физических и юридических лиц.
В январе-марте банки прогнозируют дальнейшее увеличение портфелей кредитов населению и бизнесу, а также приток депозитов из обоих сегментов.
Для рынка ипотечного кредитования подавляющее большинство опрошенных банков не ожидают изменений в спросе со стороны населения, хотя крупные банки отдельно отметили, что развитие рынка недвижимости и уверенность потребителей могут незначительно его увеличить.
Банки также ожидают смягчения стандартов выдачи займов для малого и среднего бизнеса, гривневых кредитов, а также краткосрочных займов. Также они ожидают смягчения стандартов потребительского кредитования.
До конца марта банки прогнозируют снижение кредитного и операционного риска и не ожидают изменений процентного, валютного риска и риска ликвидности.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по кредитам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором кредита, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам кредитный продукт.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине требуют отменить новые монетыВчера, 12:40 - 11758 15
Дубилет назвал главные причины сокращения населения в УкраинеВчера, 20:23 - 1729 8
Доходы физлиц хотят облагать налогами по прогрессивной шкалеОколо часа назад - 2205 5
Украину наводнили поддельные 200 грн: как выявить фальшивкуВчера, 14:01 - 4308 5
В Украине пенсии получают 27% населения Украины при 25% наемных работниковВчера, 12:00 - 1631 5
Ryanair устроил распродажу миллиона билетовВчера, 16:16 - 12667
Что изменилось в порядке учета плательщиков ЕСВВчера, 20:04 - 6526
Украину наводнили поддельные 200 грн: как выявить фальшивкуВчера, 14:01 - 4308 5
Приватбанк снизил ставки на покупку авто в рассрочкуВчера, 18:20 - 4293
Межбанк: напуганные покупатели попались "на крючок" спекулянтовВчера, 18:15 - 3331 1
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)Вчера, 16:10 - 237
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 471
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 3091
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1700
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1523 1