В Telegram добавили сразу несколько новых функций

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Разработчики Telegram регулярно расширяют функциональность мессенджера за счёт внедрения новых возможностей. Очередное обновление принесло сразу несколько нововведений.
Разработчики добавили три новых типа опросов. Так, теперь пользователи могут создавать публичные голосования, в которых видно, кто и за какой вариант ответа оставил свой голос. Второй вид — викторина. Сразу после выбора одного из предложенных вариантов пользователь сможет узнать, дал ли он корректный или ошибочный ответ. Наконец, ещё одна разновидность голосований — с несколькими вариантами ответа.
Создавать опросы можно в группах и каналах, выбрав соответствующий пункт меню, а затем уточнив тип голосования.
Среди минорных изменений новой версии Telegram разработчики отметили возможность регулировки радиуса скругления диалогов в чате и статус загрузки или отправки вложений в мегабайтах для пользователей Android. Ранее возможность контроля количества загружённых мегабайт или гигабайт была доступна лишь владельцам iOS-устройств.
Новые функции уже появились в актуальной версии Telegram на Android и iOS.
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