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В Telegram добавили сразу несколько новых функций

В Telegram добавили сразу несколько новых функций

Разработчики Telegram регулярно расширяют функциональность мессенджера за счёт внедрения новых возможностей. Очередное обновление принесло сразу несколько нововведений.

Разработчики добавили три новых типа опросов. Так, теперь пользователи могут создавать публичные голосования, в которых видно, кто и за какой вариант ответа оставил свой голос. Второй вид — викторина. Сразу после выбора одного из предложенных вариантов пользователь сможет узнать, дал ли он корректный или ошибочный ответ. Наконец, ещё одна разновидность голосований — с несколькими вариантами ответа.

Создавать опросы можно в группах и каналах, выбрав соответствующий пункт меню, а затем уточнив тип голосования.

Среди минорных изменений новой версии Telegram разработчики отметили возможность регулировки радиуса скругления диалогов в чате и статус загрузки или отправки вложений в мегабайтах для пользователей Android. Ранее возможность контроля количества загружённых мегабайт или гигабайт была доступна лишь владельцам iOS-устройств.

Новые функции уже появились в актуальной версии Telegram на Android и iOS.

По материалам 4pda
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