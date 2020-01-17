В концессию отдадут еще один порт, 10 вокзалов и четыре аэропорта – Криклий

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Мининфраструктуры планирует запустить масштабную передачу в концессию крупных транспортных объектов.
В частности, инвесторов будут искать еще для одного морского торгового порта, десяти железнодорожных вокзалов и четырех аэропортов.
Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Украинском доме в Давосе, пишет Сегодня.
Он, в частности, рассказал о победителе конкурса на концессию морпорта “Херсон” и анонсировал победителя на другом конкурсе на следующей неделе.
Среди других проектов Криклий назвал концессии десяти вокзалов и четырех аэропортов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина к 2050 г. откажется от угольной генерации, достигнет доли ВИЭ в 70% - МинэкоэнергоВчера, 06:20 - 838 12
В Украине требуют отменить новые монетыВчера, 12:40 - 9795 10
УЗ отдадут в управление немецкой Deutsche Bahn на 10 лет - ГончарукВчера, 09:45 - 2306 10
"Нова Пошта" планирует инвестировать в развитие 100 миллионов долларов за годВчера, 07:10 - 4127 7
Промпроизводство в Украине упало после трех лет роста (инфографика)Вчера, 08:34 - 993 5
Ryanair устроил распродажу миллиона билетовВчера, 16:16 - 10213
В Украине требуют отменить новые монетыВчера, 12:40 - 9795 10
Межбанк: большой спрос будет "давить" на курсВчера, 11:25 - 6497 1
Что изменилось в порядке учета плательщиков ЕСВВчера, 20:04 - 4300
Украину наводнили поддельные 200 грн: как выявить фальшивкуВчера, 14:01 - 3347 4
Jaguar Land Rover разрабатывает автокресло, которое имитирует ходьбу (видео)Вчера, 16:10 - 163
Представили электрический "микроавтобус" без руля и педалей (фото, видео)Позавчера, 17:10 - 419
Tesla показала дизайн нового электромобиля (фото)17.01.2020, 11:10 - 3002
Microsoft запустил новый браузер16.01.2020, 14:33 - 1655
Porsche запатентовала аэромобиль в форме НЛО (схема)15.01.2020, 15:21 - 1478 1