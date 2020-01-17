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В концессию отдадут еще один порт, 10 вокзалов и четыре аэропорта – Криклий

В концессию отдадут еще один порт, 10 вокзалов и четыре аэропорта – Криклий

Мининфраструктуры планирует запустить масштабную передачу в концессию крупных транспортных объектов.

В частности, инвесторов будут искать еще для одного морского торгового порта, десяти железнодорожных вокзалов и четырех аэропортов.

Такое заявление сделал министр инфраструктуры Владислав Криклий в Украинском доме в Давосе, пишет Сегодня.

Он, в частности, рассказал о победителе конкурса на концессию морпорта “Херсон” и анонсировал победителя на другом конкурсе на следующей неделе.

Среди других проектов Криклий назвал концессии десяти вокзалов и четырех аэропортов.

По материалам Сегодня
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