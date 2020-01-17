Строительная отрасль в 2019 году показала рекордный рост

Объемы строительства в декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 7,4%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

По данным статистического ведомства, в январе-декабре рост составил 20,0%.

Объем произведенной строительной продукции (выполненных строительных работ) предприятиями Украины в январе-декабре 2019 года составил 177,0 млрд грн.

Новое строительство, реконструкция и техническое переоснащение составили 76,2% от общего объема произведенной строительной продукции, капитальный и текущий ремонты – 18,1% и 7,7% соответственно.