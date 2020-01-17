По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (42,820 млн и 44,767 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 39), максимальный курс продажи доллара 24,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,47-24,48 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активных заявок по доллару на сумму 87,587 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,5000 – 6 300

24,4700 – 100 000

24,4600 – 200 000

24,4600 – 33 333

24,4500 – 30 000

24,4500 – 70 000

24,4500 – 7 777

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,4700 – 10 000

24,4700 – 10 000

24,4700 – 10 000

24,4700 – 5 500

24,4700 – 20 000

24,4700 – 3 000

24,4800 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,5121 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,4369 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.