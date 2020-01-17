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По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (42,820 млн и 44,767 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (48 и 39), максимальный курс продажи доллара 24,60 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,47-24,48 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 87 активных заявок по доллару на сумму 87,587 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
24,5000 – 6 300
24,4700 – 100 000
24,4600 – 200 000
24,4600 – 33 333
24,4500 – 30 000
24,4500 – 70 000
24,4500 – 7 777
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
24,4700 – 10 000
24,4700 – 10 000
24,4700 – 10 000
24,4700 – 5 500
24,4700 – 20 000
24,4700 – 3 000
24,4800 – 30 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,5121 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,4369 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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