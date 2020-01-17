Индекс восприятия коррупции: Украина улучшила показатель в международном рейтинге

По итогам 2019 года Украина улучшила показатель в международном рейтинге Индекса восприятия коррупции на 2 балла (30 баллов из 100) и заняла 126 место из 180.

Об этом свидетельствует ежегодный Индекс восприятия коррупции в 180 государствах, который 23 января опубликовала организация Transparency International (TI).

Опираясь на экспертные оценки, организация назначает каждой стране индекс склонности к коррупции – от 0 (максимум коррупции) до 100 (коррупции нет).

Лидерами рейтинга с показателем 87 баллов является Дания и Новая Зеландия. 86 баллов в Финляндии. Наихудшие показатели у Сомали (9 баллов), Южного Судана (12 баллов) и Сирии (13 баллов).

Россия с 28 баллами находится в нижней части рейтинга, ниже ее из постсоветских стран только Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Показатели России с прошлого года не изменились.

Меньше всего коррупции среди постсоветских стран в Эстонии, она на 19-м месте (74 балла).

Исследование по беспокойством отмечает, что показатели четырех стран G7 упали по сравнению с прошлым годом: Канада потеряла 4 балла, Франция и Великобритания по три, а США – два. Позиция Германии, она на 10-м месте с 80 баллами, осталась неизменной.