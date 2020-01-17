Дело на 27 миллионов: взяточники из Укргаздобычи предстанут перед судом

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Прокуроры Спецализированной антикоррупционной прокуратуры передали в суд дело в отношении служащих ПАО “Укргаздобыча”, которое уличили в получении 26,9 млн грн неправомерной выгоды.
Об этом сообщает САП на своей странице в Facebook.
“Прокурорами САП по материалам досудебного расследования НАБУ утвержден и направлен в суд обвинительный акт по делу о получении более 26,9 млн гривен неправомерной выгоды должностными лицами ПАО “Укргаздобыча”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования установлено, что указанные средства служащие получили от директора предприятия за содействие в признании подконтрольного ему общества победителем в конкурсных закупках на поставку товаров ПАО “Укргаздобыча”.
Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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