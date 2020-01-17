Служба занятости вводит институт консультанта работодателя

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Киевский городской центр занятости вводит новый сервис для работодателей – Институт «Консультанта работодателя».
Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости в комментарии Укринформу.
“Главное в подготовке консультантов работодателей – не овладение определенным набором методов и технологий, а изменение точки зрения каждого специалиста на взаимодействие с работодателями. Наконец – понимание личной ответственности за реализацию всех этапов сотрудничества: от первой коммуникации до окончательного решения вопроса”, – рассказал директор Киевского городского центра занятости Виктор Билич.
Отмечается, что концепция института была утверждена приказом Государственного центра занятости.
Как сообщили в службе занятости, суть этого сервиса – в осведомленности с кадровыми потребностями и спецификой экономической деятельности работодателя, построении доверительных отношений с работодателем, оказании ему услуг на высокопрофессиональном уровне с привлечением современных средств коммуникации, в том числе по подбору кадров.
Деятельность консультанта работодателя сосредоточится на двух направлениях. Первый касается выполнения заказов работодателя, а именно формирования базы свободных рабочих мест, качественный поиск и подбор персонала с использованием элементов рекрутинга в четко оговоренный срок. Второй заключается в налаживании устойчивых взаимоотношений и сотрудничества государственной службы занятости с работодателями, формировании положительного имиджа службы, привлечении к сотрудничеству стейкхолдеров в сфере занятости населения.
В целом сто работников отделов взаимодействия с работодателями всех районных филиалов Киевского городского центра занятости будут выполнять функции консультанта работодателя.
Ожидается, что введение Института консультантов работодателей сделает службу занятости открытой для клиентов, прежде всего, работодателей.
В КМЦЗ заметили, что это не единственная новация в деятельности столичной службы занятости. Год назад в подразделениях Киевского городского центра занятости появились должности карьерных советников – индивидуальных консультантов граждан, ищущих работу, и зарегистрированных безработных в поиске работы, планировании карьеры и повышении конкурентоспособности на рынке труда. Карьерные советники помогают клиентам осознать их сильные личностные качества, самостоятельно определять свои конкурентные преимущества, способности и навыки.
На основе полученных результатов углубленного профилирования карьерный советник вместе с зарегистрированным безработным разрабатывает индивидуальный план трудоустройства. Он должен содержать комплекс мер, которые должны принять карьерный советник и лично зарегистрированный безработный, для трудоустройства или осуществления иного вида занятости. Взаимодействие карьерного советника и безработного предусматривает, что обе стороны взаимно способствуют трудоустройству.
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