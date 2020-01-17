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Гендиректор "Борисполя" планирует построить коттеджи на заповедном острове в Киеве – СМИ

Гендиректор "Борисполя" планирует построить коттеджи на заповедном острове в Киеве – СМИ

Кооператив, который контролирует экс-заместитель главы КГГА и гендиректор аэропорта “Борисполь” Павел Рябикин, планирует построить на Жуковом острове два гигантских дворца с собственными причалами и закрытую базу отдыха, при этом строительство частных жилых домов на острове запрещено.

Об этом говорится в сюжете программы “Наши деньги с Денисом Бигусом”.

Речь идет о 15 гектарах на острове Жуков возле яхт-клуба и ресторанного комплекса “Маячок”, принадлежащих Рябикину. “Совские ставки” – кооператив с орбиты гендиректора “Борисполя” – этот участок получил бесплатно в 2010 году.

Отмечается, что около 10 га кооператив получил в собственность, еще 5 – в аренду на 5 лет.

“С тех пор вся активность ограничилась лишь забором вдоль территории. И вот в августе 2019-го “Совские ставки” по заявлению получили от Департамента градостроительства и архитектуры Киева градостроительные условия и ограничения для застройки участка”, – говорится в сюжете.

Как отмечают журналисты Bihus.Info, в проекте, который представлен в КГГА, 15 гектаров на острове Жуков разделены на три части.

Одна из них – предназначена под имение с открытым бассейном, лужайкой, хозяйственными и спортивными зданиями и собственной причальной зоной.

“Вторая – немного меньше по размеру, но тоже со спортивными и административными домиками и собственным выходом к воде. Рядом с ними – закрытая база отдыха со спортивными площадками и причалом”, – подчеркивают журналисты.

По материалам Економічна Правда
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