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Кернел назвал сумму и сроки выплаты дивидендов акционерам

Кернел назвал сумму и сроки выплаты дивидендов акционерам

Совет директоров Kernel Holding S.A. (Люксембург), холдинговой компании агропромышленной группы Кернел, принял решение о выплате 30 апреля 2020 года дивидендов в размере $0,25 на акцию, на уровне предыдущего финансового года.

Об этом сказано в сообщении компании на сайте Варшавской биржи.

Дивиденды будут выплачены в долларах США. Дата составления реестра акционеров для выплаты дивидендов — 23 апреля 2020 года.

Общий объем средств, направленных на выплату дивидендов за 2018/2019 финансовый год, составит $20,5 млн — также на уровне прошлого периода.

По материалам НВ
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