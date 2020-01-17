Налоговая милиция подсчитала экономический эффект за 2019

По результатам 2019 года экономический эффект от работы Налоговой милиции составил 11,1 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

Регулятор отмечает, что в размере 3,7 млрд гривен наложен арест на имущество и средства по уголовным производствам; предотвращено хищение 2,3 млрд гривен из бюджета НДС; 2,3 млрд гривен изъяты от незаконного оборота подакцизной продукции; на 1,1 млрд гривен возмещен ущерб во всех уголовных производствах.

Также 745 млн гривен взысканы в бюджет с выгодоприобретателей конвертационных центров; дополнительно уплачено 531 млн гривен таможенных платежей по результатам корректно определенной таможенной стоимости задекларированных товаров, еще 480 млн гривен взысканы в бюджет в сфере государственных закупок.