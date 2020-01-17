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Налоговая милиция подсчитала экономический эффект за 2019

Налоговая милиция подсчитала экономический эффект за 2019

По результатам 2019 года экономический эффект от работы Налоговой милиции составил 11,1 млрд гривен.

Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

Регулятор отмечает, что в размере 3,7 млрд гривен наложен арест на имущество и средства по уголовным производствам; предотвращено хищение 2,3 млрд гривен из бюджета НДС; 2,3 млрд гривен изъяты от незаконного оборота подакцизной продукции; на 1,1 млрд гривен возмещен ущерб во всех уголовных производствах.

Также 745 млн гривен взысканы в бюджет с выгодоприобретателей конвертационных центров; дополнительно уплачено 531 млн гривен таможенных платежей по результатам корректно определенной таможенной стоимости задекларированных товаров, еще 480 млн гривен взысканы в бюджет в сфере государственных закупок.

По материалам Фондовый Мир
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