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Tesla купила земельный участок в Германии для строительства своего первого в Европе завода

Tesla купила земельный участок в Германии для строительства своего первого в Европе завода

Производитель электромобилей Tesla договорился с властями немецкой земли Бранденбург о покупке земельного участка для строительства первого для компании завода в Европе.

Об этом сообщает Reters.

Tesla еще в ноябре объявила о планах построить завод в муниципалитете Грюнхайде, что к востоку от Берлина. Как отмечает издание, это позволит компании присвоить своей продукции марку «Сделано в Германии».

Совет директоров Tesla согласовал сделку по покупке участка размером 300 гектаров в промышленном районе муниципалитета. Финансовый комитет парламента Бранденбурга одобрил эту сделку 9 января.

Предварительная оценка стоимости участка – 40,91 миллиона евро, но она еще может измениться. Сейчас специалисты проверяют ее на наличие бомб времен Второй мировой войны.

Профсоюзы и ряд политиков поддержали это соглашение, потому что оно должно создать до 7000 рабочих мест. В то же время около 250 человек устроили акцию против строительства предприятия, так как оно якобы будет вредить окружающей среде и может создать проблемы с водоснабжением для местных жителей.

По материалам hromadske.tv
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