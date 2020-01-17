По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (31,289 млн и 30,240 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 34), максимальный курс продажи доллара 24,45 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,29-24,30 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 79 активных заявок по доллару на сумму 61,529 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,4500 – 7 777

24,2700 – 120 000

24,2600 – 37 000

24,2600 – 120 000

24,2500 – 120 000

24,2500 – 21 000

24,2500 – 77 777

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

23,2200 – 10 000

24,2500 – 5 000

24,2500 – 20 000

24,2500 – 15 000

24,2500 – 10 000

24,2600 – 20 000

24,2700 – 30 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,2841 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,2462 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.