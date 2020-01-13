Какие автомобили чаще всего эвакуируют в Киеве (статистика)

В Киеве в период с декабря 2019 года и по 14 января 2020 года были эвакуированы около 1367 авто.

Об этом сообщил общественный активист Юрий Хорунжий в FACEBOOK.

Чаще всего эвакуируют машины с регистрацией в таких регионах:

г. Киев – 795 шт. (58%);

Киевская область – 149 шт. (11%);

Донецкая область 60 шт. (почти 5%).

Меньше всего эвакуировали с регистрацией в Севастополе, Черновицкой и Тернопольской областях.

ТОП-марок эвакуированных авто:

Toyota – 129 шт.;

Volkswagen – 108 шт.;

Hyundai – 103 шт.

Также подверглись эвакуации Land Rover (16 шт.), Infiniti (12 шт.), Porsche (11 шт.), Jaguar (5 шт), Bentley и Hummer (по 1 шт.) и Tesla (3 шт.)

Хорунжий приводит также интересные факты об эвакуированных автомобилях:

больше всего авто было эвакуировано по вторникам – каждое 5 авто, меньше всего – по воскресеньям;

13 января было установлено ​​рекордное количество эвакуированных авто – 103 шт.;

за это время были эвакуированы 41 авто на «еврономерах»;

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7 января эвакуировали авто из Беларуси;

минимум 17 авто были эвакуированы дважды.

Справка Finance.ua:

За что могут оштрафовать при парковке:

размещение автомобиля в зоне действия знаков 3.34 и 3.35 – штраф в размере 255 грн;

размещение автомобиля, создающее препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения, в частности:

остановка ближе 30 метров от посадочных площадок общественного транспорта или от дорожного знака такой остановки с обеих сторон;

остановка на пешеходных переходах и ближе 10 метров от них с обеих сторон;

остановка ближе 10 метров от выездов с прилегающих территорий и непосредственно в месте выезда;

остановка на перекрестках и ближе 10 метров от них с обеих сторон;