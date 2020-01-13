Какие автомобили чаще всего эвакуируют в Киеве (статистика)

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В Киеве в период с декабря 2019 года и по 14 января 2020 года были эвакуированы около 1367 авто.
Об этом сообщил общественный активист Юрий Хорунжий в FACEBOOK.
Чаще всего эвакуируют машины с регистрацией в таких регионах:
Меньше всего эвакуировали с регистрацией в Севастополе, Черновицкой и Тернопольской областях.
ТОП-марок эвакуированных авто:
Также подверглись эвакуации Land Rover (16 шт.), Infiniti (12 шт.), Porsche (11 шт.), Jaguar (5 шт), Bentley и Hummer (по 1 шт.) и Tesla (3 шт.)
Хорунжий приводит также интересные факты об эвакуированных автомобилях:
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За что могут оштрафовать при парковке:
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