Компенсации за увольнение вырастут вдвое, – Милованов

Согласно новым изменениям к трудовому законодательству, компенсации за увольнение работника вырастут в два раза, заявил министр экономразвития Тимофей Милованов.

По его словам, компенсация при увольнении будет составлять размер зарплаты уже не за один-два месяца, а за два-четыре в зависимости от периода работы, а трудовое законодательство каким-либо образом на деятельность профсоюзов негативно не повлияет.

Милованов рассказывает, что по условиям нового Трудового кодекса работник, как и раньше, может расторгнуть трудовой договор за две недели до увольнения. Но теперь об этом можно сообщить не только письменным заявлением, но и сообщением в электронной почте или мессенджере, если это заранее прописано в трудовом договоре.