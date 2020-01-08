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Фонд соцстраха назвал суммы выплат за 2019 год

Фонд соцстраха назвал суммы выплат за 2019 год

На счет Фонда социального страхования в течение 2019 года поступило 25,069 млрд грн, что составляет 99,6% от запланированной сметы. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Как отметили в пресс-службе, расходная часть, в том числе, выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам, страховых выплат потерпевшим на производстве и финансирование медико-социальных услуг, выполнена на 98%. В целом в прошлом году фондом профинансировано 25,122 млрд грн.

В течение 2019 года Фонд соцстраха направил 8,235 млрд грн на финансирование ежемесячных страховых выплат для 205,7 тысяч пострадавших на производстве и членов их семей. На финансирование больничных, пособий по беременности и родам и на погребение перечислено 14,5 млрд грн.

Всего в прошлом году Фонд социального страхования обеспечил предоставление материального обеспечения для 2,4 млн работающих и страховых выплат для 205,7 тыс. пострадавших на производстве.

По материалам РБК-Украина
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