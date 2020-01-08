Межбанк: вялый рынок позволит спекулянтам "поиграть" с курсом

Рабочая суббота в Украине будет достаточно нестандартной на межбанке, как с точки зрения активности клиентов, так и за счет поведения курса в течение сессии.

С одной стороны — особых объемов сделок ожидать не стоит. Западные и российские банки сегодня не работают, и поэтому все сделки на украинском межбанке будут проходить на условиях ТОМ (расчеты в гривне – сегодня, поставка валюты – понедельником).

Это традиционно не очень удобная форма расчетов у клиентов и банков, поэтому желающих поработать на ТОМе будет немного, а банки будут в основном “замыкать” свои клиентские покупки и продажи валюты внутри себя, не выходя на торги, что резко снизит статистику операций за 11 число. По нашим расчетам – до $90-110 млн при совершении до 260-320 сделок. Часть компаний просто перенесут свои валютные операции сразу на понедельник и сосредоточатся сегодня на своих расчетах в гривне, где банки работают в обычном режиме платежей “день в день”.

С другой стороны – именно вялый и малообъемный рынок позволяет спекулянтам активно “поиграть” с курсом на мелких сделках и фактически значительная часть сегодняшних операций некоторых банков будет не столько клиентской, сколько именно спекулятивной. Рынок субботы будет полностью зависим от поведения и ситуативных курсовых задач отдельных игроков. При вялом межбанке мы не ожидаем особо активных действий со стороны НБУ по выходу на торги с интервенциями. Разве что, если будет заметен уж очень большой перевес предложения над спросом – Нацбанк на условиях ТОМ может выкупить свои дежурные объемы, но это маловероятно.

Нерезиденты, готовящиеся к аукциону по размещению ОВГЗ 14 января – сегодня будут незаметны на торгах, так как западные банки не работают и физически поработать с валютой иностранцам практически не удастся. Они активизируются уже с понедельника.

Мы прогнозируем на 11 января коридор по доллару в пределах 23,85-24,05 гривен с периодическими спекулятивными попытками “погонять” курс в течение дня, но общее настроение рынка останется все более позитивным для гривны – ведь впереди новый аукцион по размещению ОВГЗ и потенциальный дополнительный приток валюты под него со стороны нерезидентов.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 23,93 / 23,95

евро – 26,56 / 26,58

российский рубль – 0,3907 / 0,3912

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