В прошлом году Украина экспортировала мяса на более чем 1,5 млрд грн

С января по ноябрь 2019 года Украина реализовала мяса и мясных продуктов на сумму 70 млрд 304 млн гривен, из них за границу реализовали продукта на сумму более 1 млрд 500 млн гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Так, объем реализованного мяса и мясных продуктов без НДС и акциза в Украине составил 70 304,8 млн гривен. Из него объем продукции, реализованной за пределы страны – 1 657,2 млн гривен.

Можно отметить, что сумма, полученная от реализации за пределами страны, составляет 2,4% от суммы всего реализованного продукта за 11 месяцев прошлого года.