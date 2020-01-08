Toyota намерена построить прототип "города будущего"

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Компания Toyota решила построить прототип “города будущего” на территории около 708 тысяч квадратных метров в Японии.
Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
“Toyota обнародовала планы по строительству прототипа “города будущего” на территории примерно 708 тысяч квадратных метров возле горы Фудзи в Японии”, – говорится в сообщении.
Как сообщили в компании, строительство города Woven City начнется в 2021 году под руководством датского архитектора Бьярке Ингельса.
Отмечается, что город станет своего рода «полигоном» для тестирования и исследования различных инновационных технологий.
Весь транспорт в городе будет автономным, а в “умных” домах будут установлены роботизированные системы и технологии с искусственным интеллектом для отслеживания состояния здоровья жителей дома.
В целом в “городе будущего” будут жить около 2 тысяч человек, в том числе сотрудники самой компании и члены их семей.
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