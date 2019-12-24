Finance.ua поздравляет вас с Новым годом! 🥂

Друзья,

Вот и наступил 2020 год, а новый год – это обязательно новые начинания. Пускай для каждого из вас 2020 станет годом успеха, реализации желаний, приумножения доходов!

Желаем, чтобы вас почаще посещали свежие идеи, самые дерзкие планы, и приятные открытия!

А выполненным целям и KPI вы всегда могли порадоваться вместе с потрясающими коллегами, верными друзьями, самыми дорогими родственниками, и конечно же с порталом Finance.ua. 😉

С Новым годом! 🎉🥂